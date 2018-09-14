18:38 14.09.2018 | Политика | Новости
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Манафорт признал свою вину в сговоре против США

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, политтехнолог Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в сговоре против США и препятствовании правосудию.

Манафорт признал свою вину в сговоре против США

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на судебные документы.

Отмечается, что политтехнолог признал свою вину по двум пунктам обвинения в рамках сделки со специальным прокурором Робертом Мюллером.

В издании отмечают, что такое решение Манафорта ударит по репутации президента США Дональда Трампа накануне выборов в Конгресс 6 ноября. Президент ранее подержал решение своего бывшего главы предвыборного штаба не идти на сделку с прокурорами, как это сделал экс-адвокат президента Майкл Коэн.

Как сообщал "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал граждан страны следовать указам местных властей по эвакуации.


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