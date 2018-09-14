12:57 14.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кучма не ожидает обмена заложников до президентских выборов в Украине

Второй глава государства Украины, а также представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что обмена заложников на Донбассе скорее всего не будет.

Кучма не ожидает обмена заложников до президентских выборов в Украине

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве, 14 сентября.

Согласно его словам, последний обмен заложниками между Украиной и "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря 2017 года. В связи с этим, Леонид Кучма не думает, что какие-то обмены будут до выборов президентских в 2019 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что Российская Федерация согласится на обмен заложниками, чтобы "сохранить лицо". Освобождение голодающего украинского политзаключенного Олега Сенцова, заключенного в тюрьму в России, осложнено тем, что Кремль "не ценит человеческую жизнь".


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