Кучма не ожидает обмена заложников до президентских выборов в Украине

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве, 14 сентября.

Согласно его словам, последний обмен заложниками между Украиной и "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря 2017 года. В связи с этим, Леонид Кучма не думает, что какие-то обмены будут до выборов президентских в 2019 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что Российская Федерация согласится на обмен заложниками, чтобы "сохранить лицо". Освобождение голодающего украинского политзаключенного Олега Сенцова, заключенного в тюрьму в России, осложнено тем, что Кремль "не ценит человеческую жизнь".