Кличко опроверг слухи о своем президентстве

Как сказал мэр в кулуарах форума YES в Киеве, будет выглядеть несерьезно "скакать" с одной должности на другую.

Кроме того, председатель не исключает, что после выполнения поставленных задач в столице, он сможет предложить применить свой опыт "в каждом городе".

Кличко также уклонился от прямого ответа на вопрос, поддержит ли он действующего президента Петра Порошенко на выборах 2019 года. Мэр пообещал озвучить свое решение после официального выдвижения Порошенко на второй президентский срок.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", кандидат в президенты Бразилии и депутат парламента от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару был ранен в живот, когда проводил встречу со своими избирателями.