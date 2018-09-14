Гройсман отчитался о доходных частях украинского бюджета на 2018 год

В текущем году планируется продолжать квартальный рост, который в стране стабильно держится с 2015 года. Единственной проблемой на пути полноценной реализации бюджета может стать внешний государственный долг, но и этот показатель не должен повлиять на совокупный дефицит в размере 2,2 процентов.

"Бюджет-2018 года будет выполнен и по доходам, и по расходам. Мы видим сегодня достаточно положительную динамику", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что в государственном бюджете будет увеличено финансирование до 100 млн гривен на общественные инициативы.