13:42 14.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Государство выделит гранты для украинских стартапов

К концу осени 2018 в Украине заработает национальный фонд стартапов. Из бюджета на такую инициативу было выделено 50 млн грн. Об этом рассказала координатор фонда Дебора Фейрлам.

Государство выделит гранты для украинских стартапов

Как отмечается, что соответствующие гранты будут выдаваться только зарегистрированным компаниям. Так, к числу таких компаний относится– блокчейн, интернет-вещи (IoT), искусственный интеллект (AI), большие данные, биотехнологии или medtech, финтех, кибербезопасность, а также сферы обороны и энергетики.

Однако, по словам организатора, это не значит, что инвестиции не сможет получить интересный проект.

Одним из главных критериев будет способность конкурировать на международном уровне. Компании должны будут подать заявки на английском языке через веб-сайт и прислать короткое презентационное видео. Победителей будет определять специальный комитет. Проекты смогут получить гранты на суму от 25 до 75 тыс. долларов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассказал, что Кабинет Министров рассмотрит проектпроект государственного бюджета на 2019 на заседании 14 сентября. Об этом он заявил во время своей речи в Кабмине в среду 12 сентября.

Источник"> государственного бюджета на 2019. 


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