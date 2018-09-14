12:21 14.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Геращенко приписывают незаконное обогащение - ФОТО

Сегодня 14 сентября Национальное антикоррупционное бюро открыло еще одно дело против депутата Верховной Рады Антона Геращенко. Как сообщается на сайте ведомства, его обвиняют в незаконном обогащении.

Геращенко приписывают незаконное обогащение - ФОТО

Как известно, это дело было зарегистрировано еще шестого сентября по статье за "Незаконное обогащение" Уголовного кодекса. Кроме того, суд приказал НАБУ провести детальное расследование, чтобы сообщить об подозрении.

Стоит добавить, что ранее в СМИ появлялась информация об незаконном обогащению политика. Речь идет о наличии элитной квартиры в Печерском районе Киеве, в которой он проживает.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Национальное Антикоррупционное бюро Украины продолжает подозревать руководящих должностных лиц страны в незаконном обогащении. Следователи Бюро уже готовят подозрения первому заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине.


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