Геращенко нашел объяснение открытия на него уголовного дела

Об этом сообщил Геращенко в коментарии Интерфакс-Украина.

Как отмечается, на данный момент проводится досудебное расследование. Речь идет о наличии у нардепа элитной квартиры в Печерском районе Киеве.

В то же время некоторые источники представителей СМИ уверяют, что в Геращенко и у его семьи недостаточно средств для аренды соответствующей квартиры. Так ли это на самом деле, следствие покажет.

В ответ на Геращенко заявил, что не боится открытия этого уголовного производства, поскольку он не в чем не виноват.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальное Антикоррупционное бюро Украины продолжает подозревать руководящих должностных лиц страны в незаконном обогащении. Следователи Бюро уже готовят подозрения первому заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине.