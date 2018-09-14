13:43 14.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Геращенко нашел объяснение открытия на него уголовного дела

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро возбудили уголовное производство на бывшего внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. По состоянию на 14 сентября, представитель коллегии МВД обвиняется в незаконном обогащении согласно решению суда по обращению журналиста.

Геращенко нашел объяснение открытия на него уголовного дела

Об этом сообщил Геращенко в коментарии Интерфакс-Украина.

Как отмечается, на данный момент проводится досудебное расследование. Речь идет о наличии у нардепа элитной квартиры в Печерском районе Киеве.

В то же время некоторые источники представителей СМИ уверяют, что в Геращенко и у его семьи недостаточно средств для аренды соответствующей квартиры. Так ли это на самом деле, следствие покажет.

В ответ на Геращенко заявил, что не боится открытия этого уголовного производства, поскольку он не в чем не виноват.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальное Антикоррупционное бюро Украины продолжает подозревать руководящих должностных лиц страны в незаконном обогащении. Следователи Бюро уже готовят подозрения первому заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине.


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