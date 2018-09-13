Жители оккупированного Донбасса будут иметь право голоса на выборах Президента Украины

Как отметили в ЦИК, жители временно оккупированных территорий смогут голосовать без изменения его избирательного адреса. В городе Мариуполе они смогут обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей, на территории которого находится участок, где они хотят голосовать.

Для того, чтобы проголосовать достаточно иметь с собой паспорт. Однако, если возникнет желание проголосовать в другой области, то нужно взять информацию у органов Государственного реестра избирателей.

Обращается внимание, что избирательный адрес на временно оккупированных территориях есть не только у переселенцев, но и у тех, кто проживает на оккупированной территории "ДНР" и "ЛНР". А если при подаче заявления в Реестр Первые не будут показывать справку переселенца, то отличить их от вторых не будет возможным.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", народные депутаты будут голосовать за обновление Центральной избирательной комиссии. И если парламентские фракции и группы к тому времени смогут договориться, депутаты отправят в отставку и переизберут весь состав комиссии из 15 человек.