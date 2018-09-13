13:30 13.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Жители оккупированного Донбасса будут иметь право голоса на выборах Президента Украины

В 2019 году жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогут проголосовать на президентских и парламентских выборах. Об этом сообщают украинские СМИ.

Жители оккупированного Донбасса будут иметь право голоса на выборах Президента Украины

Как отметили в ЦИК, жители временно оккупированных территорий смогут голосовать без изменения его избирательного адреса. В городе Мариуполе они смогут обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей, на территории которого находится участок, где они хотят голосовать.

Для того, чтобы проголосовать достаточно иметь с собой паспорт. Однако, если возникнет желание проголосовать в другой области, то нужно взять информацию у органов Государственного реестра избирателей.

Обращается внимание, что избирательный адрес на временно оккупированных территориях есть не только у переселенцев, но и у тех, кто проживает на оккупированной территории "ДНР" и "ЛНР". А если при подаче заявления в Реестр Первые не будут показывать справку переселенца, то отличить их от вторых не будет возможным.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", народные депутаты будут голосовать за обновление Центральной избирательной комиссии. И если парламентские фракции и группы к тому времени смогут договориться, депутаты отправят в отставку и переизберут весь состав комиссии из 15 человек.


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