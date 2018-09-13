19:15 13.09.2018 | Политика | Новости
100203577:roman_z

Великобритания объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне несут ересь

Британскому правительству стало ясно, что двое россиян, которые в четверг дали интервью российскому пропагандистскому каналу, являются офицерами российской военной разведки, которых британская полиция подозревает в отравлении в Солсбери.

Великобритания объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне несут ересь

Об этом в четверг заявила пресс-секретарь британского МИД, сообщает Reuters.

Подозреваемые в отравлении в Солсбери Руслан Боширов и Александр Петров в интервью подтвердили, что действительно ездили в Солсбери, но только с туристической целью.

Они также отрицали работу на Главное разведывательное управление РФ и заявили, что имеют свой бизнесс.

Комментируя интервью Петрова и Боширова, пресс-секретарь британского МИД заявила, что правительству понятно, что эти мужчины являются офицерами российской военной разведки ГРУ, которые использовали чрезвычайно токсичное, нелегальное химическое оружие.

Как сообщал "УРА-Информ", подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российским пропагандистским СМИ.


Поделиться
Читайте также:
 
Не бойтесь российских вооруженных сил на "Востоке" Европейский суд готов судить американцев за преступления в Афганистане На Восточном побережье США отменили 800 рейсов Возле Софии Киевской археологи обнаружили находки старше самой святыни
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив