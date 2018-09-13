Великобритания объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне несут ересь

Британскому правительству стало ясно, что двое россиян, которые в четверг дали интервью российскому пропагандистскому каналу, являются офицерами российской военной разведки, которых британская полиция подозревает в отравлении в Солсбери.
Об этом в четверг заявила пресс-секретарь британского МИД, сообщает Reuters.
Подозреваемые в отравлении в Солсбери Руслан Боширов и Александр Петров в интервью подтвердили, что действительно ездили в Солсбери, но только с туристической целью.
Они также отрицали работу на Главное разведывательное управление РФ и заявили, что имеют свой бизнесс.
Комментируя интервью Петрова и Боширова, пресс-секретарь британского МИД заявила, что правительству понятно, что эти мужчины являются офицерами российской военной разведки ГРУ, которые использовали чрезвычайно токсичное, нелегальное химическое оружие.
Как сообщал "УРА-Информ", подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российским пропагандистским СМИ.