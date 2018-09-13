Великобритания объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне несут ересь

Об этом в четверг заявила пресс-секретарь британского МИД, сообщает Reuters.

Подозреваемые в отравлении в Солсбери Руслан Боширов и Александр Петров в интервью подтвердили, что действительно ездили в Солсбери, но только с туристической целью.

Они также отрицали работу на Главное разведывательное управление РФ и заявили, что имеют свой бизнесс.

Комментируя интервью Петрова и Боширова, пресс-секретарь британского МИД заявила, что правительству понятно, что эти мужчины являются офицерами российской военной разведки ГРУ, которые использовали чрезвычайно токсичное, нелегальное химическое оружие.

Как сообщал "УРА-Информ", подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российским пропагандистским СМИ.