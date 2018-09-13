В Конгрессе США хотят объединить все санкции против РФ в одну большую

В банковском комитете Конгресса США 12 сентября обсуждали новые ограничительные меры против РФ.
Предметом обсуждений, в частности, было объединение всех санкций, которые США вводили в отношении России с 2014 года.
Свои предложения представили экс-чиновники минфина США Далип Сингх и Элизабет Розенберг.
Сингх отметил, что поддерживал санкции против РФ с 2014 года. В своем выступлении он акцентировал внимание на необходимости запретить американским инвесторам покупать государственный долг РФ. Также Сингх призвал разыскать активы президента РФ Владимира Путина.
Как сообщал "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине.