17:36 13.09.2018 | Политика | Новости
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В Конгрессе США хотят объединить все санкции против РФ в одну большую

В банковском комитете Конгресса США 12 сентября обсуждали новые ограничительные меры против РФ.

В Конгрессе США хотят объединить все санкции против РФ в одну большую

Предметом обсуждений, в частности, было объединение всех санкций, которые США вводили в отношении России с 2014 года.

Свои предложения представили экс-чиновники минфина США Далип Сингх и Элизабет Розенберг.

Сингх отметил, что поддерживал санкции против РФ с 2014 года. В своем выступлении он акцентировал внимание на необходимости запретить американским инвесторам покупать государственный долг РФ. Также Сингх призвал разыскать активы президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине.


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