Стало известно, в чем обвиняют Омеляна

Как установили работники ведомства, произошла нестыковка с расходами и доходами министра.

Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро.

Следствие утверждает, что факты внесения министром недостоверных сведений в декларации. В электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных активов, находящихся в собственности или пользовании.

Министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

В данное время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение. Следователи Бюро заподозрили министра в незаконном обогащении и сокрытии доходов.