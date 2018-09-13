12:34 13.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, в чем обвиняют Омеляна

Антикоррупционное бюро Украины выдвинуло подозрение министру инфраструктуры Владимиру Омельяну, обвиняя его в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Как говорится в заявлении НАБУ, расследования по делу чиновника детективы НАБУ ведут с мая 2017 года.

Стало известно, в чем обвиняют Омеляна

Как установили работники ведомства, произошла нестыковка с расходами и доходами министра.

Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро.

Следствие утверждает, что факты внесения министром недостоверных сведений в декларации. В электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных активов, находящихся в собственности или пользовании.

Министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

В данное время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение. Следователи Бюро заподозрили министра в незаконном обогащении и сокрытии доходов.


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