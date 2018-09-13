14:32 13.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Соломенский райсуд столицы завтра избирет меру пересечения министру Омеляну

Соломенский районный суд Киева, 14 сентября, в 10:00 будет рассматривать ходатайство о применении меры пресечения в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Как сообщает пресс-служба суда, чиновник обвиняется в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных.

Соломенский райсуд столицы завтра избирет меру пересечения министру Омеляну

Отмечается, что рассматривать документы и распределит данное ходатайство судья Анна Сергиенко.

Сегодня 13 сентября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины выдвинули обвинения министру инфраструктуры, подозревая его в незаконном обогащении и недекларировании.

Сам же Омелян не согласен с данными обвинениями, и связывает подозрение в незаконном обогащении с начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Антикоррупционное бюро Украины выдвинуло подозрение министру инфраструктуры Владимиру Омельяну, обвиняя его в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.


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