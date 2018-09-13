Соломенский райсуд столицы завтра избирет меру пересечения министру Омеляну

Отмечается, что рассматривать документы и распределит данное ходатайство судья Анна Сергиенко.

Сегодня 13 сентября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины выдвинули обвинения министру инфраструктуры, подозревая его в незаконном обогащении и недекларировании.

Сам же Омелян не согласен с данными обвинениями, и связывает подозрение в незаконном обогащении с начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Антикоррупционное бюро Украины выдвинуло подозрение министру инфраструктуры Владимиру Омельяну, обвиняя его в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.