10:15 13.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представитель ОБСЕ Фриш посетил оккупированный Донбасс

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш приехал с визитом на Донбасс и встретился с украинцами, которых удерживают боевики, а также с пятью заключенным.

Представитель ОБСЕ Фриш посетил оккупированный Донбасс

Как сообщил Фриш на брифинге 13 сентября, встречи с незаконно удерживаемы украинцами проводились с целью договоренности перевода, заключенных на подконтрольную Украине территорию для дальнейшего отбывания наказания.

Также координатор рассказал, что с десятью украинцами он провел конфиденциальную беседу.

Кроме того, представитель ОБСЕ планирует провести встречу с удерживаемыми боевиками и донецким журналистом Станиславом Асеевым, военнослужащими Богданом Пантюшенко, Александром Кориньковым и Сергеем Глондаром.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что темой следующего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину будут отношения Германии с нашим государством.


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