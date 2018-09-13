Представитель ОБСЕ Фриш посетил оккупированный Донбасс

Как сообщил Фриш на брифинге 13 сентября, встречи с незаконно удерживаемы украинцами проводились с целью договоренности перевода, заключенных на подконтрольную Украине территорию для дальнейшего отбывания наказания.

Также координатор рассказал, что с десятью украинцами он провел конфиденциальную беседу.

Кроме того, представитель ОБСЕ планирует провести встречу с удерживаемыми боевиками и донецким журналистом Станиславом Асеевым, военнослужащими Богданом Пантюшенко, Александром Кориньковым и Сергеем Глондаром.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что темой следующего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину будут отношения Германии с нашим государством.