Правительство Франции определилось, как будет бороться с нищетой

Так, согласно стратегии французких политиков для борьбы с бедностью необходимо финансирование более чем восемь млрд евро, которое будет рассчитано на четыре года. Этот план призван решить проблемы нищеты и создать государство всеобщего благосостояния 21 века.

Отметим, что Макрон ранее отложит этот проект, поэтому появление его второй интерпретации было ожидаемым. Глава государства пытается убедить избирателей в том, что его политика реформ приносит пользу не только богатым и бизнесу, но и бедным французам.

Поэтому, в документе основной упор сделан на поддержку детей из бедных семей и молодежи. Среди всего прочего будет создано 30 тыс. доступных яслей, при этом в школах планируется ввести завтраки, поскольку около 13% детей приходят учиться на голодный желудок.

Кроме того, план предусматривает введение всеобщего медицинского страхования для людей с доходом менее 700 евро в месяц.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Госкомстат официально оцени уровень жизни украинцев. Пока за первый квартал этого года. По данным ведомства за январь-март 2018 года зафиксированы небольшие положительные изменения. Однако они заметны только в сравнении с предыдущим обвалом по многим направлениям.