Порошенко назначил Бецу послом Украины в Эстонии

Соответствующий указ №282/2018 опубликован на сайте официального интернет-представительства президента. Как сказано в документе, глава государства назначает Бецу Марьяну Александровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике.

Напомним, в настоящее время Беца занимает должность спикера Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УРА-Информ, 3 сентября Порошенко назначил Сергея Шутенко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Греческой Республике.

Кроме этого, 30 августа Порошенко назначил послом Украины в Кыргызстане Валерия Жовтенко, который в период с 2011 по 2015 год был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литовской Республике.