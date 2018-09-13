21:32 13.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назначил Бецу послом Украины в Эстонии

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 13 сентября, назначил Марьяну Бецу чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике.

Порошенко назначил Бецу послом Украины в Эстонии

Соответствующий указ №282/2018 опубликован на сайте официального интернет-представительства президента. Как сказано в документе, глава государства назначает Бецу Марьяну Александровну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Эстонской Республике.

Напомним, в настоящее время Беца занимает должность спикера Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УРА-Информ, 3 сентября Порошенко назначил Сергея Шутенко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Греческой Республике.

Кроме этого, 30 августа Порошенко назначил послом Украины в Кыргызстане Валерия Жовтенко, который в период с 2011 по 2015 год был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литовской Республике.


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