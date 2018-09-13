18:55 13.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Миссия ООН зафиксировала почти полсотни похищений в Крыму

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине за время незаконной аннексии Крыма зафиксировала 42 случая насильственного исчезновения людей.

Миссия ООН зафиксировала почти полсотни похищений в Крыму

Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер во время презентации доклада о ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополь, передает "Укринформ".

Также Фрейзер рассказала, что в Крыму продолжаются произвольные аресты и содержание под стражей и только за последние 10 месяцев представители миссии ООН задокументировали 11 арестов, для которых, по ее данным, не было никаких правовых оснований.

Глава миссии ООН подчеркнула, что за последние 10 месяцев ощутимых улучшений не наблюдалось. Она подчеркнула, что именно крымские татары как коренной народ Крыма испытывают непомерные притеснения.

Как сообщал "УРА-Информ", в Крыму вместо украинских классов российские оккупанты решили открыть "кадетские классы пограничных войск России".


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