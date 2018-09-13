Комитет Европарламента положительно отреагировал за отмену виз для граждан Косово

Об этом говорится в пресс-релизе Европарламента.

Сообщается, что во время пленарного заседания, 13 сентебря, оказались европарламентарии, которые не согласны с таким решением. В частности, 86 проголосовали против и 22 воздержались.

В Европарламенте также подчеркнули, что предложение о предоставлении безвизового доступа в ЕС народа Косово было уже одобрено членами Европарламента по вопросам гражданских свобод в сентябре 2016 года.

"Это был один из 95 критериев, установленных в диалоге по либерализации визового режима с ЕС, который начался в 2012 году", - гласит сообщение.

Кстати, в августе Европейская комиссия подтвердила, что Косово выполнило все требования. Речь идет о борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Аврамопулос настаивает на отмене пограничного контроля внутри Европейского Союза.