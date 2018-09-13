15:34 13.09.2018 | Политика | Новости
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Комитет Европарламента положительно отреагировал за отмену виз для граждан Косово

Представители Европейского парламента поддержали решение о начале диалоге с Европейским советом по отмене визовых требований для Косово. Так, за старт переговоров по этому вопросу проголосовало 420 евродепутатов.

Комитет Европарламента положительно отреагировал за отмену виз для граждан Косово

Об этом говорится в пресс-релизе Европарламента.

Сообщается, что во время пленарного заседания, 13 сентебря, оказались европарламентарии, которые не согласны с таким решением. В частности, 86 проголосовали против и 22 воздержались.

В Европарламенте также подчеркнули, что предложение о предоставлении безвизового доступа в ЕС народа Косово было уже одобрено членами Европарламента по вопросам гражданских свобод в сентябре 2016 года.

"Это был один из 95 критериев, установленных в диалоге по либерализации визового режима с ЕС, который начался в 2012 году", - гласит сообщение.

Кстати, в августе Европейская комиссия подтвердила, что Косово выполнило все требования. Речь идет о борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Аврамопулос настаивает на отмене пограничного контроля внутри Европейского Союза.


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