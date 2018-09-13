Киевский суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Об этом передают украинские СМИ.

Отмечается, сегодня в судебном заседании в дебатах должна выступить сторона защиты. В частности, новый платный адвокат Александр Горошинский.

По его словам, он попросил три месяца на изучение дела и ознакомления с материалами, а также для согласования правовой позиции с подзащитным.

В деле, которое рассматривает суд, следствие инкриминирует Януковичу три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия).

Экс-президент Украины, сбежавший в Российскую Федерацию после расстрелов на Майдане, все обвинения категорически отвергает.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Окружной административный суд города Киева признал законным назначение бывшему президенту Виктору Януковичу государственных адвокатов. Таким образом суд отказал представителю истца в удовлетворении заявления об обеспечении иска Виктора Януковича к Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи о предоставлении ему государственных адвокатов.