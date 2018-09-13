Европейский суд готов судить американцев за преступления в Афганистане

Об этом в четверг, 13 сентября, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, ЕС продолжит поддерживать суд Гааги и его работу по любому из вопросов касающихся прав человека.

Могерини считает, что благодаря работе трибунала в мире усилилась справедливость несмотря на проведение некоторыми странами политики с позиции силы.

Как сообщал "УРА-Информ", высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини не планирует продолжать работу на посту после окончания своего срока в следующем году.