17:03 13.09.2018 | Политика | Новости
100203575:roman_z

Европейский суд готов судить американцев за преступления в Афганистане

Евросоюз поддержал Гаагский трибунал, которому США заявили о готовности введения санкций в случае расследования возможных преступлений относительно американских военных в Афганистане.

Европейский суд готов судить американцев за преступления в Афганистане

Об этом в четверг, 13 сентября, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, ЕС продолжит поддерживать суд Гааги и его работу по любому из вопросов касающихся прав человека.

Могерини считает, что благодаря работе трибунала в мире усилилась справедливость несмотря на проведение некоторыми странами политики с позиции силы.

Как сообщал "УРА-Информ", высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини не планирует продолжать работу на посту после окончания своего срока в следующем году.


Поделиться
Читайте также:
 
На Восточном побережье США отменили 800 рейсов Возле Софии Киевской археологи обнаружили находки старше самой святыни Кличко заявил, что на Троещине появится новый парк - ФОТО Комитет Европарламента положительно отреагировал за отмену виз для граждан Косово
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив