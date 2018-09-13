Европарламент одобрил проект об авторском праве в интернете

Европарламент принял решение об принятии авторского права в интернете. Такую инициативу поддержали 438 депутатов, говорится на сайте ведомства.
Согласно законопроекту, сайты будут обязаны платить отчисления авторам за ссылки на их контент. Также принятие одной из статей могло бы прекратить существование "Википедии", которая в своих материалах ссылается на различные источники.
В то же время, YouTube, Facebook или Новости Google обязаны будут платить правообладателям за материалы, которые они используют, даже если это не полная статья или песня, а отрывок.
Новая версия директивы должна быть разработаны таким образом, чтобы не затрагивать работы и материалы, которые не нарушают авторские права.
Так, для авторов есть возможность заработать больше денег на своих статьи, песни и фильмы. Они смогут требовать дополнительное вознаграждение от стороны, использующей их права, когда первоначально согласованное вознаграждение несоразмерно низкое по сравнению с полученными выгодами.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", киберполиция заблокировала популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов kinoprostir.com. Сайт незаконно размещал контент, защищенны авторским правом.