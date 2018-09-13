11:35 13.09.2018 | Политика | Новости
100203534:nastya

Европарламент одобрил проект об авторском праве в интернете

Европарламент принял решение об принятии авторского права в интернете. Такую инициативу поддержали 438 депутатов, говорится на сайте ведомства.

Европарламент одобрил проект об авторском праве в интернете

Согласно законопроекту, сайты будут обязаны платить отчисления авторам за ссылки на их контент. Также принятие одной из статей могло бы прекратить существование "Википедии", которая в своих материалах ссылается на различные источники.

В то же время, YouTube, Facebook или Новости Google обязаны будут платить правообладателям за материалы, которые они используют, даже если это не полная статья или песня, а отрывок.

Новая версия директивы должна быть разработаны таким образом, чтобы не затрагивать работы и материалы, которые не нарушают авторские права.

Так, для авторов есть возможность заработать больше денег на своих статьи, песни и фильмы. Они смогут требовать дополнительное вознаграждение от стороны, использующей их права, когда первоначально согласованное вознаграждение несоразмерно низкое по сравнению с полученными выгодами.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", киберполиция заблокировала популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов kinoprostir.com. Сайт незаконно размещал контент, защищенны авторским правом.


Поделиться
Читайте также:
 
Киевский суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича В Крыму нашли новую замену украинским школьным классам НАБУ объявило Омеляну подозрение Белый дом с гордостью протрубил о новом приказе
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив