Европарламент одобрил проект об авторском праве в интернете

Согласно законопроекту, сайты будут обязаны платить отчисления авторам за ссылки на их контент. Также принятие одной из статей могло бы прекратить существование "Википедии", которая в своих материалах ссылается на различные источники.

В то же время, YouTube, Facebook или Новости Google обязаны будут платить правообладателям за материалы, которые они используют, даже если это не полная статья или песня, а отрывок.

Новая версия директивы должна быть разработаны таким образом, чтобы не затрагивать работы и материалы, которые не нарушают авторские права.

Так, для авторов есть возможность заработать больше денег на своих статьи, песни и фильмы. Они смогут требовать дополнительное вознаграждение от стороны, использующей их права, когда первоначально согласованное вознаграждение несоразмерно низкое по сравнению с полученными выгодами.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", киберполиция заблокировала популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов kinoprostir.com. Сайт незаконно размещал контент, защищенны авторским правом.