05:00 13.09.2018 | Политика | Новости
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Еврокомиссия определилась с датой отказа от перехода на летнее и зимнее время

Европейская комиссия в среду, 12 сентября, представила план отказа Европейского Союза от сезонного перевода часов.

Еврокомиссия определилась с датой отказа от перехода на летнее и зимнее время

Комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.

Так Еврокомиссия предлагает сезонный перевод часов отменить сразу во всем Евросоюзе. Однако комиссия предоставляет странам-членам свободу решить, по какому времени они хотят жить - по зимнему или по летнему.

Еврокомиссия также хочет, чтобы соседние страны принимали решение скоординировано, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка и избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики.

На это государствам-членам определено время до апреля 2019 и до этой даты они должны определиться по какому времени они будут жить.

При этом последний обязательный переход на летнее время в Европейском Союзе состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это в последний раз в воскресенье 27 октября 2019 года. Затем сезонный перевод часов будут отменен.

Предложение Европейской комиссии должны согласовать Европарламент и Совет ЕС.

Напомним, ЕС решил отменить перевод часов на летнее и зимнее время после проведения опроса, в ходе которого граждане Евросоюза поддержали эту идею.

Как сообщал УРА-Информ, более 80% респондентов выступили за отмену перевода часов. В самом онлайн-опросе в истории ЕС приняли участие около 4,6 миллиона человек.


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