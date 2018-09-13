ЕС вновь продлил индивидуальные санкции в отношении России

В среду 13 сентября Европейский Союз принял решение официального продления индивидуальных санкции против России за ее продолжительную агрессию в Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что такие ограничения касаются 155 человек, и они будут действовать шесть месяцев. Таким гражданам будет запрещено выдавать визы и будут заблокированы все активы.
Ранее Европейские дипломаты приняли решение продлить санкции против России из-за аннексии украинского полуострова Крым и участие Кремля в конфликте на востоке Украины. Эти санкции были введены 17 марта 2014, и именно с тех пор они продолжаются.
В конце июля санкционный список пополнился шестью компаниями, которые были привлечены к строительству Керченского моста.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский парламент рассмотрит вопрос о введени дисциплинарных санкций против Венгрии. Отмечается, если депутатам удастся довести, что Венгрия серьезно нарушает основополагающие принципы Евросоюза, то страны могут запустить процедуру по статье 7 Лиссабонского договора.