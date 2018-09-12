19:31 12.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Кремле сказали, когда смогут обменять Сущенко

В Кремле рассчитывают на продолжение работы подгруппы по гуманитарным вопросам по ситуации в Украине, которая занимается в том числе вопросами обмена осужденными.

В Кремле сказали, когда смогут обменять Сущенко

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли произойти обмен осужденного в РФ за "шпионаж" украинца Романа Сущенко на осужденных Киевом россиян, передает ТАСС.

"Существует группа по решению гуманитарных вопросов, Медведчук достаточно активно продолжает заниматься этим: вы знаете, что были успешные попытки, было произведено несколько обменов", - отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что "мы рассчитываем, что эта деятельность будет продолжена".

Украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Как сообщал "УРА-Информ", украинский журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в Российской Федерации, рассчитывает на обмен. Он пообещал семье, что обязательно вернется.


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