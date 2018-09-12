02:00 12.09.2018 | Политика | Новости
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В Белом доме ограничили пользования мобильными

Глава аппарата Белого дома Джон Келли ужесточил правила использования мобильных телефонов в западной части здания. Сотрудникам запрещено проносить личные и служебные телефоны, рассказали американскому телеканалу CNN два источника в администрации президента США.

В Белом доме ограничили пользования мобильными

Такое распоряжение Келли поступило после ряда утечек информации в Белом доме.

Приказ главы аппарата внесли после того, как сотрудница Белого Дома Омароса Маниголт-Ньюман записывала коллег на диктофон, а затем опубликовала свои записи в книге.

Работникам Белого Дома не разрешат оставлять свои телефоны - даже выпущенные правительством - в шкафчиках в небольшой зоне входа за пределами Ситуационной комнаты, как это было в течение предыдущих 19 месяцев администрации.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп повысил заработную плату некоторым штатным сотрудникам Белого дома за "хорошую работу". Американский президент щедро оплачивает труд своих советников. Сейчас каждый из его помощников зарабатывает 179,7 тысяч долларов в год. В общей сложности такую зарплату получают в настоящее время 23 сотрудника аппарата Белого дома.


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