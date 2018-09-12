В Барселоне сотни тысяч каталонцев требовали независимости - ФОТО

Люди отмечали Национальный день региона - Диаду. При этом они выразили поддержку независимости от Испании. Как сообщает издание La Vanguardia, точное количество участников акции пока неизвестно, однако каталонская полиция заявила, что на улицу вышли около миллиона участников.

Демонстрация проходит почти через год после проведения референдума, который привел к провозглашению нереализованной декларации о независимости.

Напомним, правительство Каталонии намерено возобновить кампанию за независимость от Испании.

Как сообщал УРА-Информ, премьер Испании предлагает провести референдум о расширении автономии Каталонии.