07:56 12.09.2018 | Политика | Новости
100203419:Polishuk

Трамп одобрит санкции за вмешательство в выборы США, - Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен в среду, 12 сентября, подписать указ, который позволит ввести санкции против любых юридический и физических иностранных лиц, которые будут замечены в вмешательстве выборов на территории США.

Трамп одобрит санкции за вмешательство в выборы США, - Reuters

Как сообщает Reuters, об этом изданию сообщили собственные источники. По их данным, администрация страны заинтересована в установлении новых норм в киберпространстве.

Это является первым шагом в установлении определенных границ, открытое предупреждение о том, какой будет наш ответ на "плохое поведение, - сообщил чиновник Белого дома, добавив, что в документе будут перечислены ведомства, ответственными за выявление фактов вмешательства в процесс выборов. Среди них есть ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Министерство внутренней безопасности и Офис Директора нацразведки.

Издание также отмечает, что любое федеральное агентство, к которому поступит информация о иностранном вмешательстве в выборы, должно сообщить об этом в Офис Директора национальной разведки.

На данный момент официально Белый дом информацию не комментирует

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп заявил, что не допустит иностранного вмешательства в американские выборы. Администрация Трампа будет оказывать помощь местным властям в проведении безопасных выборов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Польше столкнулись два автомобиля с украинцами, погибла девушка - ФОТО Украина перебросила войска в район Азовского моря В Одесской области следователя приговорили к пяти годам тюрьмы за взятку Евросоюз намерен выделить странам, пострадавшим от стихии 34 миллиона евро
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив