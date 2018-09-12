Трамп одобрит санкции за вмешательство в выборы США, - Reuters

Как сообщает Reuters, об этом изданию сообщили собственные источники. По их данным, администрация страны заинтересована в установлении новых норм в киберпространстве.

Это является первым шагом в установлении определенных границ, открытое предупреждение о том, какой будет наш ответ на "плохое поведение, - сообщил чиновник Белого дома, добавив, что в документе будут перечислены ведомства, ответственными за выявление фактов вмешательства в процесс выборов. Среди них есть ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Министерство внутренней безопасности и Офис Директора нацразведки.

Издание также отмечает, что любое федеральное агентство, к которому поступит информация о иностранном вмешательстве в выборы, должно сообщить об этом в Офис Директора национальной разведки.

На данный момент официально Белый дом информацию не комментирует

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп заявил, что не допустит иностранного вмешательства в американские выборы. Администрация Трампа будет оказывать помощь местным властям в проведении безопасных выборов.