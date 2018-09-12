Суд продлил арест Владимира Рубана

Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.

По словам стороны защиты, судебное заседание состоялось 30 августа. Так, Владимиру Рубану продлили действие меры пресечения до 30 октября.

Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в частности вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, в числе которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Однако, несмотря на все подозрения, Рубан все обвинения категорически отрицает.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Шевченковский районный суд города Киева в понедельник, 20 августа, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.