21:58 12.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США поддержат положительное решение о предоставлении Украине Томоса,- Сэм Браунбек

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубиий в среду, 123 сентября, провел встреч с посолом Соединенных Штатов Америки по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмом Браунбеком.

США поддержат положительное решение о предоставлении Украине Томоса,- Сэм Браунбек

Во время встречи посол заявил, что США поддержат положительное решение Вселенского патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Как сказано в сообщении на сайте парламента, Браунбек, в частности, отметил, что на этапе принятия решения о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви США не вмешивается.

Однако если такое решение будет принято, Штаты его поддержат. И если можем быть полезными на этапе его имплементации, мы будем рады помочь, - сказал Браунбек.

В свою очередь Парубий выразил надежду, что Украина сможет получить "положительное решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской поместной православной церкви уже в этом году".

Глава парламента отметил, что создание автокефальной Украинской православной церкви - это вопрос не только религии, но и национальной безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Вселенский патриархат Константинополя принял решение о том, что имеет право единолично предоставлять Томос об автокефалии. По словам главы государства, Вселенский патриархат принял решение о праве без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам права на создание поместной церкви.


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