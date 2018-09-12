09:33 12.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ООН ждет от Киева выплат пенсий жителям Донбасса

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев требует от украинской власти выполнить требования Верховного суда Украины, признавшего 4 сентября незаконным прекращение выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом идет речь в пресс-релизе ведомства.

ООН ждет от Киева выплат пенсий жителям Донбасса

Так, согласно решению, украинские власти должны выплатить пенсии пожилым жителям Донбасса, тем самым принести облегчение многим людям, которые рассчитывают на эти выплаты.

Кроме того, УВКБ продолжает призывать международное сообщество оказать поддержку 3,4 млн людей, нуждающихся в гуманитарной помощи вследствие конфликта.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр образования и науки в Украине Лилия Гриневич хочет перевести учителей пенсионного возраста на контрактную форму работы. Так, согласно проекту закона "О общем среднем образовании", который вскоре будет внесен в парламент предлагается всех работников пенсионного возраста переводить на контрактную форму.


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