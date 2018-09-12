ООН ждет от Киева выплат пенсий жителям Донбасса

Так, согласно решению, украинские власти должны выплатить пенсии пожилым жителям Донбасса, тем самым принести облегчение многим людям, которые рассчитывают на эти выплаты.

Кроме того, УВКБ продолжает призывать международное сообщество оказать поддержку 3,4 млн людей, нуждающихся в гуманитарной помощи вследствие конфликта.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр образования и науки в Украине Лилия Гриневич хочет перевести учителей пенсионного возраста на контрактную форму работы. Так, согласно проекту закона "О общем среднем образовании", который вскоре будет внесен в парламент предлагается всех работников пенсионного возраста переводить на контрактную форму.