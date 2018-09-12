Мининформполитики Украины раскритиковало решение Верховного суда РФ

По словам министра информационной политики Украины Юрия Стеця, есть надежда, что международные партнеры окажут помощь в вопросе освобождения украинских политзаключенных.

Добавим, что Сущенко был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в Российской Федерации, рассчитывает на обмен. Он пообещал семье, что обязательно вернется. Он также отметил, что готов к любому развитию событий, в частности, и к этапированию в колонию.