15:48 12.09.2018 | Политика | Новости
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Мининформполитики Украины раскритиковало решение Верховного суда РФ

Министерство информационной политики Украины раскритиковало решение Верховного суда РФ по делу Романа Сущенко, осужденному российским судом на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мининформполитики Украины раскритиковало решение Верховного суда РФ

По словам министра информационной политики Украины Юрия Стеця, есть надежда, что международные партнеры окажут помощь в вопросе освобождения украинских политзаключенных.

Добавим, что Сущенко был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в Российской Федерации, рассчитывает на обмен. Он пообещал семье, что обязательно вернется. Он также отметил, что готов к любому развитию событий, в частности, и к этапированию в колонию.


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