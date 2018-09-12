21:32 12.09.2018 | Политика | Новости
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Япония отказалась от мирного договора с Россией

Япония заключать мирный договор с Российской Федерацией не намерена.

Япония отказалась от мирного договора с Россией

Вначале обходило решить вопрос о Курильских островов. Об этом в среду, 12 сентября, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихиде Суга.

По его словам, речь идет о том, что на протяжении более 70 лет страны не могут подписать мирный договор из-за территориального спора вокруг Курильских островов.

Главным условием для его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Вместе с тем в Кремле считают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

В связи с чем министр заверил, что Япония будет настойчиво продолжать вести переговоры и решит проблему с возвратом "северных территорий", а затем - заключение мирного договора.

Он также добавил, что официально Япония не будет комментировать каждое высказывание российского лидера Путина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин предлагает Японии к концу 2018 года заключить мирный договор, о чем он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.


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