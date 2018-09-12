17:31 12.09.2018 | Политика | Новости
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Япония отказалась мириться с Россией

Япония не будет заключать мирный договор с Российской Федерацией, пока стороны не решат вопрос о Курильских островах.

Япония отказалась мириться с Россией

Об этом сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихиде Суга, передает Sankei.

Речь идет о том, что на протяжении более 70 лет страны не могут подписать мирный договор из-за территориального спора вокруг Курильских островов. Главным условием для его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Зато в Кремле считают, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Как сообщал "УРА-Информ", Япония официально высказал протест России по поводу проведения последних военных учений на Курильских островах. Власти Японии продолжают переговоры о спорной территории.


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