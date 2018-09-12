ЕС сохранит контакты с Британией в сфере торговли и безопасности после Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что представительство Евросоюза сохранит все возможные контакты с Великобританией в сфере торговли и безопасности после Brexit.
Об этом он сегодня заявил в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Сообщается, Юнкер подтвердил обещание о "тесных связях" в сфере торговли и безопасности с Великобританией после Brexit. Вместе с тем он подчеркнул, что Европейский союз не будет компрометировать ключевые условия Brexit.
"Великобритания планирует выйти из ЕС в марте 2019 года", - добавил Жан-Клод Юнкер.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что выход Британии из состава ЕС нанесет непоправимый ущерб контитуционным свободам страны.
Общаясь с журналистами издания он заявил, что "британцы раскрылись для бесконечного политического шантажа. Мы обернули пояс смертника вокруг британской конституции и передали детонатор Мишелю Барнье".