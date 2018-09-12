22:15 12.09.2018 | Политика | Новости
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ЕП одобрил введение санкций против Венгрии

Европейский парламент в среду, 12 сентября, поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии.

ЕП одобрил введение санкций против Венгрии

Санкции будут наложены в связи с продолжительным нарушением правил и ценностей Евросоюза Будапештом. Как сообщает пресс-служба ЕП, за доклад, который призывает наказать Венгрию, проголосовали 448 депутатов, 197 выступили против, 48 - воздержались.

В докладе, в частности, осуждалось давление на независимые медиа страны, отстранение от должностей независимых судей, невозможность работы неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам и беженцам, обогащение членов правительства и их семей за счет европейских фондов и другие нарушения Будапешта.

После этого решения Совет Евросоюза должен установить, нарушила ли Венгрия ценности ЕС и если статья 7 Лиссабонского договора будет активирована то Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент должен ввести дисциплинарные санкци http://ura-inform.com/ru/politics/2018/09/11/evroparlament-mozhet-vvesti-sanktsii-protiv-vengrii против Венгрии из-за многочисленных нарушений правил союза со стороны правительства страны.


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