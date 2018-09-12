Делегация Болгарии незаконно отведала оккупированный Крым

Отмечается, что в оккупированный Крым прибыли представителя партии "Атака" Христо Маринова и БСП Вани Добрев, а также журналисты и общественные деятели В.Вацева, В.Христовои, В.Диревои, Х.Георгиева и Р.Петкова.

Свой приезд политики датировали проведением "властями" Крыма неделю болгарской культуры.

Посольство Украины в Республике Болгария остро осуждает противозаконный визит в оккупированный Крыму. Отмечая, что российская оккупационная власть цинично использует этнических болгар Крыма.

Также посольство Украины призвало всех граждан, представителей власти и политических партий Болгарии, воздерживаться от посещения оккупированного Крыма.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", с начала 2018 года 740 иностранцам запретили въезд в Украину. А все за незаконное посещение Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.