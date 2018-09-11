Впервые за последние 37 лет в России стартовали крупные военные учения

Как отметили в ведомстве, это "первые" крупные учения за 37 лет, которые пройдут под руководством министра обороны России Сергея Шойгу с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в соседних акваториях Тихого океана.

Предполагается, что в них примут участие почти 300 тыс. военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Также на одном из этапов учений военные присоединятся из Монголии и Китая.

Как добавили в российском ведомстве, такие маневры необходимы для проверки готовности органов военного управления во время планирования и проведения перегруппировки войск на большие расстояния.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Риге начались учения НАТО Steadfast Pyramid 2018 и Steadfast Pinnacle 2018, в которых участвуют 58 старших и высших офицеров стран НАТО и Финляндии.