05:00 11.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Кабмине рассказали, к чему готовиться водителям

На украинских дорогах будут вводить новые нормы безопасности. В частности, предусмотрен ряд проектов от МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В Кабмине рассказали, к чему готовиться водителям

По словам министра, предусмотрен ряд проектов по линии МВД, Министерства здравоохранения, Министерства образования. Это будет сложный комплекс мероприятий, который должен дать единственный результат - что в течение этого трехлетнего периода мы сможем сократить смертность на дорогах более чем на 30%.

Он отметил, что программы предусматривают, в том числе, строительство новых транспортных развязок, безопасных пешеходных переходов, тормозных островков на въездах в населенные пункты и тому подобное.

Программа рассчитана на 5 лет. Общая стоимость оценивается в девятьмлн.грн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", до конца 2018 года компания "Укрзализныця" планирует провести третий капитальный ремонт и модернизировать электропоезд пригородного сообщения. Известно, что в июне текущего года уже введены в эксплуатацию два электропоезда после капитального ремонта для обслуживания пассажиров региональных филиалов "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".


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