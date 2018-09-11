В Кабмине рассказали, к чему готовиться водителям

По словам министра, предусмотрен ряд проектов по линии МВД, Министерства здравоохранения, Министерства образования. Это будет сложный комплекс мероприятий, который должен дать единственный результат - что в течение этого трехлетнего периода мы сможем сократить смертность на дорогах более чем на 30%.

Он отметил, что программы предусматривают, в том числе, строительство новых транспортных развязок, безопасных пешеходных переходов, тормозных островков на въездах в населенные пункты и тому подобное.

Программа рассчитана на 5 лет. Общая стоимость оценивается в девятьмлн.грн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", до конца 2018 года компания "Укрзализныця" планирует провести третий капитальный ремонт и модернизировать электропоезд пригородного сообщения. Известно, что в июне текущего года уже введены в эксплуатацию два электропоезда после капитального ремонта для обслуживания пассажиров региональных филиалов "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".