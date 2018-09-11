В Кабмине рассказали, к чему готовиться водителям

На украинских дорогах будут вводить новые нормы безопасности. В частности, предусмотрен ряд проектов от МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По словам министра, предусмотрен ряд проектов по линии МВД, Министерства здравоохранения, Министерства образования. Это будет сложный комплекс мероприятий, который должен дать единственный результат - что в течение этого трехлетнего периода мы сможем сократить смертность на дорогах более чем на 30%.
Он отметил, что программы предусматривают, в том числе, строительство новых транспортных развязок, безопасных пешеходных переходов, тормозных островков на въездах в населенные пункты и тому подобное.
Программа рассчитана на 5 лет. Общая стоимость оценивается в девятьмлн.грн.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", до конца 2018 года компания "Укрзализныця" планирует провести третий капитальный ремонт и модернизировать электропоезд пригородного сообщения. Известно, что в июне текущего года уже введены в эксплуатацию два электропоезда после капитального ремонта для обслуживания пассажиров региональных филиалов "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".