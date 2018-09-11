08:57 11.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинское правительство любой ценой не пустит воду в Крым

Представитель президента Украины по Крыму Борис Бабин рассказал, что украинская власть не будет возобновлять подачу воды в аннексированный Россией Крым.

Украинское правительство любой ценой не пустит воду в Крым

Об этом он рассказал в эфире одного телеканала. Политик утверждает, что люди в воде не нуждаются, но она нужна предприятиям.

Бабин также отметил, что это четкая позиция и никаких переговоров или договоренностей по этому вопросу не будет.

"Это государственная политика. Пока я в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия, которая ранее признала потери урожая из-за засухи в оккупированном Крыму, официально не обращалась к Украине по возобновлению водоснабжения на полуостров, чтобы спасти его от экологической катастрофы.


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