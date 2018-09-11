09:27 11.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Грузия будут совместно противостоять наркоторговле и "ворам в законе"

Министерства внутренних дел Украины и Грузии договорились о сотрудничестве в борьбе с торговлей наркотиками и при выявлении "воров в законе". Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Украина и Грузия будут совместно противостоять наркоторговле и

Отмечается, что для обсуждения этих вопросов в Киеве встретились главы министерств Арсен Аваков и Георги Гахария. По словам украинского министра, должно быть налажено взаимодействие уголовного блока полиции, ведь главной проблемой для обоих ведомств является идентификация лиц и оперативный обмен информацией.

В свою очередь, первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин отметил, что "воры в законе" – преимущественно выходцы из Грузии. Так, он предложил создать контактную группу из офицеров уголовной полиции четырех стран: Украины, Грузии, Турции и Азербайджана.

На встрече также подымались вопросы поставок героина и обсуждался вопрос принятия закона для противодействия криминальным авторитетам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство обороны Украины совместно с сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции будут сотрудничать в борьбе с организованной преступностью и незаконной торговлей людьми.


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