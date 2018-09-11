США в очередной раз призывают Россию прекратить преследовать крымчан

Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 11 сентября на сайте посольства, одного из пропавших в Крыму Тимура Шаймарданова, который планировал пойти в банк, а потом забрать своего восьмилетнего сына со школы, но так и не пришел в школу.

Россия должна вернуть крымчан в их семьи и прекратить тактику принудительных исчезновений и пыток с целью преследования и подавления их политического инакомыслия, - отметили в посольстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, миссия ООН зафиксировала многочисленные факты репрессий в оккупированном Крыму. Грубые нарушения РФ прав человека на территории оккупированного Крыма стали основанием для обращения в Международный суд с иском о нарушении норм Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.