21:32 11.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США в очередной раз призывают Россию прекратить преследовать крымчан

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине требует чтобы Россия прекратила тактику принудительных исчезновений и пыток людей во временно оккупированном Крыму.

США в очередной раз призывают Россию прекратить преследовать крымчан

Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 11 сентября на сайте посольства, одного из пропавших в Крыму Тимура Шаймарданова, который планировал пойти в банк, а потом забрать своего восьмилетнего сына со школы, но так и не пришел в школу.

Россия должна вернуть крымчан в их семьи и прекратить тактику принудительных исчезновений и пыток с целью преследования и подавления их политического инакомыслия, - отметили в посольстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, миссия ООН зафиксировала многочисленные факты репрессий в оккупированном Крыму. Грубые нарушения РФ прав человека на территории оккупированного Крыма стали основанием для обращения в Международный суд с иском о нарушении норм Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.


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