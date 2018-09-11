17:15 11.09.2018 | Политика | Новости
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Россияне потребовали наказать Украину за убийство живого блогера

На заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе российская делегация потребовала наказать Украину за убийство пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Россияне потребовали наказать Украину за убийство живого блогера

Об этом в Facebook сообщила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.

"Международная конференция ОБСЕ: после нашего выступления пошли выступать путинские марионетки — жена Клименко, сотрудница холдинга "Вести", которая выступила от карманного ОО (общественного объединения), и жена Шария, которая пришла в одежде от самых дорогих мировых брендов. Российская делегация им активно аплодировала. А потом в своем выступлении россияне требовали наказать Украину за убийство Шария. Видимо, имели в виду Шеремета, но я бы на месте Шария задумалась, может, методичку перепутали", — написала Романюк.

как сообщал "УРА-Информ", глава американской делегации ОБСЕ, посол Майкл Козак обратился к правительству РФ освободить заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политических заключенных.


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