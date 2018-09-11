Разведка США подозревает Россию в акустической атаке на дипломатов

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники в разведке и других официальных структурах США.

Подозрения в том, что Россия, скорее всего, стоит за этими атаками, подтверждаются данными из перехваченных сообщений. В то же время американские чиновники отказались более подробно рассказать о расследовании.

Однако доказательства еще недостаточно оправданы для того, чтобы США официально признали вину Москвы за инциденты, начавшиеся в конце 2016 и которые продолжались в этом году.

Напомним, ведомства США в прошлом году начали расследование дела об акустических атаки на дипломатов. Они пытались установить, какие приборы для этого применялись. В частности, проводилось тестирование различных устройств на животных. В рамках этих усилий США обратились к Военно-воздушных сил и программы енергодослиджень на базе ВВС в Нью-Мексико, где размещены гигантские лазеры и другие новейшие лаборатории для тестирования мощного электромагнитного оружия, включая микроволны.

Американцы также не исключают участия Гаваны в нападениях, поскольку кубинские спецслужбы могли предложить россиянам определенный уровень сотрудничества.

Как сообщал "УРА-Информ", спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил информацию о том, что в аннексированном Крыму таможенники РФ задержали двоих украинских рыбаков.