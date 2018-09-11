20:59 11.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Раде предлагают штрафовать телеканалы за оправдание оккупации Украины

Верховной Раде Украины предлагают штрафовать телевизионные каналы, в эфире которых звучат высказывания, оправдывающие или признающие правомерную оккупацию территории Украины, если такая трансляция имеет целью разжигание вражды и ненависти.

Раде предлагают штрафовать телеканалы за оправдание оккупации Украины

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте. Как сказано на сайте Верховной рады, в законопроекте предлагается взимать штрафы с телеканалов, если на них транслируются призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти и за трансляцию телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины

За соответствующие нарушения с вещателей собираются взимать до 25% от размера лицензионного сбора.

В то же время телеканалы не несут ответственности, если высказывания об оправдании оккупации территорий Украины и других, распространялись без предварительной записи и содержались в выступлениях лица, не являющегося работником телеканала, кроме случаев, когда работники телерадиоорганизации не попытаются прекратить правонарушения в прямом эфире.

Авторами документа являются народные депутаты Виктория Сюмар, Олег Ляшко, Олег Березюк, Ольга Червакова, Евгений Рыбчинский, Максим Бурбак, Григорий Шверк, Артур Герасимов.

Напомним, как сообща УРА-Информ, редакционная политика телеканала " Интер" неоднократно вызывала возмущение и приводила к акциям протеста.

"Интер" также регулярно демонстрирует советские фильмы с российскими актерами и режиссерами из "черного списка".

Конечным бенефициарным владельцем телеканала "Интер" является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Акционером медиагруппы является также заместитель председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин.


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