14:36 11.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины выступит с ежегодным посланием к Раде 18 сентября

Глава украинского государства Петр Порошенко вероятнее всего уже во вторник, 18 сентября, выступит с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Президент Украины выступит с ежегодным посланием к Раде 18 сентября

Об этом сообщил заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко.

По его словам, Президент пообещал в ближайшее время направить текст в парламент. Как передают источники из других СМИ,  в послании традиционно будут отображены ключевые вопросы о внешней и внутренней политике, обозначены задания для парламента на год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Указ Президента Петра Порошенко о продлении осеннего призыва в армию обусловлен увеличением численности призывников для комплектования войск Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Так, согласно документу предусматривается продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу в декабре месяце.


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