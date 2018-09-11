Президент Украины выступит с ежегодным посланием к Раде 18 сентября

Об этом сообщил заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко.

По его словам, Президент пообещал в ближайшее время направить текст в парламент. Как передают источники из других СМИ, в послании традиционно будут отображены ключевые вопросы о внешней и внутренней политике, обозначены задания для парламента на год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Указ Президента Петра Порошенко о продлении осеннего призыва в армию обусловлен увеличением численности призывников для комплектования войск Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Так, согласно документу предусматривается продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу в декабре месяце.