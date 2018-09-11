Президент Южной Кореи настаивает на повторном саммите КНДР-США

При этом глава государства отметил, что Южная Корея не будет в стороне пока связи между Севером и Соединенными Штатами не станут более активными.

В то же время, южнокорейский президент призывал КНДР и США прилагать для достижения денуклеаризации более активные усилия. Северная Корея должна осуществить ядерный демонтаж, а США должны создать благоприятные условия для этого посредством принятия соответствующих мер.

По мнению Мун Чжэ Ина, новая встреча лидеров КНДР и США необходима для принятия новых "смелых решений".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп начнет строить отношения с КНДР с "чистого листа". По его словам, в Северной Корее продолжают нарушать права человека, но внутриполитическая ситуация в КНДР должна прежде всего заботить руководство государства, но не мировое сообщество.