Президент Южной Кореи настаивает на повторном саммите КНДР-США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что необходммо провести второй северокорейско-американский саммит для решения задачи денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он рассказал заседании кабинета министров в президентской резиденции.
При этом глава государства отметил, что Южная Корея не будет в стороне пока связи между Севером и Соединенными Штатами не станут более активными.
В то же время, южнокорейский президент призывал КНДР и США прилагать для достижения денуклеаризации более активные усилия. Северная Корея должна осуществить ядерный демонтаж, а США должны создать благоприятные условия для этого посредством принятия соответствующих мер.
По мнению Мун Чжэ Ина, новая встреча лидеров КНДР и США необходима для принятия новых "смелых решений".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп начнет строить отношения с КНДР с "чистого листа". По его словам, в Северной Корее продолжают нарушать права человека, но внутриполитическая ситуация в КНДР должна прежде всего заботить руководство государства, но не мировое сообщество.