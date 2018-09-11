10:30 11.09.2018 | Политика | Новости
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Президент Южной Кореи настаивает на повторном саммите КНДР-США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что необходммо провести второй северокорейско-американский саммит для решения задачи денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он рассказал заседании кабинета министров в президентской резиденции.

Президент Южной Кореи настаивает на повторном саммите КНДР-США

При этом глава государства отметил, что Южная Корея не будет в стороне пока связи между Севером и Соединенными Штатами не станут более активными.

В то же время, южнокорейский президент призывал КНДР и США прилагать для достижения денуклеаризации более активные усилия. Северная Корея должна осуществить ядерный демонтаж, а США должны создать благоприятные условия для этого посредством принятия соответствующих мер.

По мнению Мун Чжэ Ина, новая встреча лидеров КНДР и США необходима для принятия новых "смелых решений".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп начнет строить отношения с КНДР с "чистого листа". По его словам, в Северной Корее продолжают нарушать права человека, но внутриполитическая ситуация в КНДР должна прежде всего заботить руководство государства, но не мировое сообщество. 


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