Порошенко выступит с речью в первом дне форума YES

14 сентября пленарные заседания начнутся с его выступления. Дискуссию участников конференции с президентом Украины будет модерировать президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы форума. Согласно сообщения тема встречи YES в этом году - "Будущее поколение всего". Форум пойдет 13-15 сентября в Киеве. В его работе примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.

Первый день конференции начнется с обсуждения "комплексной картины" будущего и ее видение различными экспертами. Пленарные заседания продолжатся обсуждением будущего демократии в эпоху дезинформации и вмешательства в выборы, будущего США и Европы, влияния новых торговых войн на будущее мировой экономики, а также будущего НАТО. Особое внимание будет уделено перспективам технологий блокчейн, - сказано в сообщении.

Заключительная панель первого дня будет посвящена подробному обсуждению вопроса создания цифрового общества с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Среди спикеров первого пленарного дня: министр иностранных дел Украины Павел Климкин, помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис, экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, экс-премьер-министр Франции Мануэль Вальс, основатель и исполнительный директор Jigsaw Джаред Коэн, изобретатель, футуролог Реймонд Курцвейл, философ и писатель Бернар-Анри Леви, президент Института свободы и демократии Нил Фергюсон.

Кроме Ричарда Хааса дискуссии будет модерировать ведущий программы HARD Talk на BBC Стивен Сак, шеф-редактор американского издания газеты Financial Times Джилиан Тетта, ведущий программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN Фарид Закария.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер на этой неделе намерен приедет в Киев.

Он примет участие в 15-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии. Как сказано на его странице в Twitter, он едет для встреч на тему того, как принести мир в Украину, и для выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.