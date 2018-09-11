Порошенко обсудил с послом США состояние религиозной свободы в Украине

Он находится в Украине с рабочим визитом. Как сказано в информации, опубликованной на сайте официального представительства президента, глава государства, в частности, отметил, что религиозная свобода является неотъемлемой частью украинской идентичности.

Мы гордимся, что имеем достойное состояние религиозной свободы в Украине, которое гарантируется Конституцией Украины и Законом Украины о свободе совести и религиозные организации, а также традиционно высоким уровнем толерантности, которая царит в украинском обществе, - заявил Порошенко.

Президент также ознакомил Браунбека с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской автокефальной православной церкви. Он также поблагодарил США за активную поддержку Украины в этом процессе.

Вместе с тем, Порошенко обратил внимание посла на многочисленные свидетельства ужасных нарушений прав и свобод человека, в частности религиозной свободы, на оккупированных Россией украинских территориях.

Стороны также подчеркнули необходимость жесткого ответа на системные преследования на оккупированном Донбассе и в Крыму украинских верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви, представителей других вероисповеданий.

В свою очередь, Браунбек заверил, что США и впредь будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине требует чтобы Россия прекратила тактику принудительных исчезновений и пыток людей во временно оккупированном Крыму. Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 11 сентября на сайте посольства, одного из пропавших в Крыму Тимура Шаймарданова, который планировал пойти в банк, а потом забрать своего восьмилетнего сына со школы, но так и не пришел в школу.