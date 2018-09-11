Политзаключенному Клыху не приносят письма в колонию

Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам она переговорила с мамой Станислава Клыха. В разговоре с сыном 3 сентября он пожаловался, что ему не приходят письма. Если деньги, которые ему передает мама со своей пенсии, он получает, то письма - нет. Станислав получил лишь одну весть из дома, хотя мама присылает их регулярно - дважды в месяц.

По словам Денисовой, мать Клыха 20 сентября собирается навестить своего сына в Верхнеуральской колонии.

Напомним, 19 мая 2016 года суд присяжных признал Станислава Клыха виновным в том, что он якобы участвовал в Чеченской войне на стороне боевиков, украинца приговорили к 20 годам лишения свободы. Клых отбывает наказание в Челябинской области.

Как сообщал "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека в четверг 23 августа, обязал правительство России проинформировать суд о состоянии здоровья украинских политзаключенных Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и Сергея Литвинова.