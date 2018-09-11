НАБУ вызвало Кононенко на допрос

Детективу Бюро намерено допросить его по делу Александра Онищенко. Как сообщил во вторник, 11 сентября, на брифинге директор НАБУ Артем Сытник, на прошлой неделе стало известно, что суд предоставил НАБУ доступ к телефону Онищенко.

По данным следствия, он в течение 2014-2016 годов совершал выплаты в размере от 20 до 100 тысяч долларов ряду народных депутатов за голосование за определенные законопроекты.

Также сообщалось, что журналист Дмитрий Гнап предоставил следствию запись разговора с Онищенко в 2016 году и фото личной переписки депутата с обсуждением получения отдельными депутатами взяток.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле НАБУ закончило расследование так называемого "газового дела" Онищенко. По версии следствия, он руководил преступной организацией, которая завладела более 1,6 миллиардов гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".