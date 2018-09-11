09:16 11.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД раскритиковал визит швейцарского политика в Крым

Посольство Украины в Швейцарии считает неприемлемым незаконный визит делегации во главе с бывшим членом Совета кантово Эдуардом Белзером в оккупированный Крым. Об этом говорится в сообщении посольства.

МИД раскритиковал визит швейцарского политика в Крым

Как известно, визит Белзера в Крым является нарушением украинского законодательства и противоречит официальной позиции Швейцарии о непризнании аннексии Крыма Россией. Таким образом, украинское посольство выразило сожаление тем, что в Швейцарии нашлись лица, которые дали себя использовать в целях российской пропаганды.

Также в ведомстве добавили, что ценят у благодарны тем политикам Швейцарии, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым. В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.


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