МИД раскритиковал визит швейцарского политика в Крым

Как известно, визит Белзера в Крым является нарушением украинского законодательства и противоречит официальной позиции Швейцарии о непризнании аннексии Крыма Россией. Таким образом, украинское посольство выразило сожаление тем, что в Швейцарии нашлись лица, которые дали себя использовать в целях российской пропаганды.

Также в ведомстве добавили, что ценят у благодарны тем политикам Швейцарии, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым. В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.